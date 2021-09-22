Владикавказ, 22 сентября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В Северной Осетии за прошедшие сутки скончались от осложнений после заражения коронавирусом 14 пациентов. За все время пандемии в республике умерли уже 697 человек, сообщили в республиканском минздраве.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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В настоящее время в COVID-стационарах проходят лечение 698 пациентов, у 440 из которых подтвержден коронавирус. В тяжелом состоянии в реанимациях шести больниц находятся 100 человек.

За прошедшие сутки были подтверждены тесты на коронавирус еще у 72 человек, выздоровел за эти же сутки 41 пациент. Общее число носителей коронавируса в Северной Осетии достигло 22 463 человек. Выздоровел из них 21 161 пациент.