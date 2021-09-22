Рига, 22 сентября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Латвии выступает категорически против того, чтобы в места общественного пользования, включая магазины, допускались люди с негативными результатами самостоятельных либо неофициальных тестов на коронавирус COVID-19. Об этом сообщил Rus.LSM.lv.

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В Минздраве к таким тестам относятся скептически и убеждены, что для достоверности брать анализы должны только аффилированные с медицинскими учреждениями специалисты и лаборатории.

«Большинство таких тестов мы используем, чтобы человек сам для себя выяснил, что он здоров или инфицирован, однако это не должно становиться основанием на получение услуг, как это сейчас задумано министерством экономики», — заявил министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс.

Министр добавил, что бороться с коронавирусом можно лишь одним способом — вакцинацией. А допуск «независимых» лабораторий и «тестов на месте» к определению, болен или нет человек COVID-19, чревато ошибками, которые могут привести как к появлению новых очагов заражения, так и трагедиям среди невакцинированных или имеющих проблемы со здоровьем жителей Латвии.