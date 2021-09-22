Вашингтон, 22 сентября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Фильм приквел телесериала «Клан Сопрано», премьера которого вскоре состоится на HBO, произвел впечатление на многих критиков, сообщает 22 сентября BBC.

Цитата из т/с «Клан Сопрано». Реж. Дэвид Чейз. 1999-2007. США Мафиози

Предстоящая криминальная драма режиссёра Алана Тейлора под названием «Множественные святые Ньюарка» рассказывает о ранней жизни мафиози Тони Сопрано, которого в сериале играет Джеймс Гандольфини.

В фильме роль молодого Тони исполнил настоящий сын Гандольфини Майкл. Один из рецензентов похвалил актера за прекрасную игру. Однако, по мнению другого рецензента, фильм Алана Тейлора «не привнес почти ничего нового».

Критик Дэвид Руни написал в Hollywood Reporter что, по его мнению, молодой Тони «остается сторонним наблюдателем» в фильме, посвященном его собственному становлению.

Напомним, что старший Гандольфини, ушедший из жизни в 2013 году в возрасте 51 года, исполнил в сериале роль босса мафии. Действие сериала происходило в Нью-Джерси с 1999 по 2007 год.