Сыктывкар, 22 сентября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил студенток и фельдшера из Коми за вклад в борьбу с пандемией COVID-19.

Dzhmao.ru Медики в защитных костюмах

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«За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, благодарность президента РФ объявлена студенткам Сыктывкарского медицинского колледжа им. Морозова Александре Истоминой, Полине Кармановой, Людмиле Мироновой, Дарье Наймушиной и Ксении Шеркуновой, а также фельдшеру территориального Центра медицины катастроф РК Екатерине Курсовой», — говорится в распоряжении главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми за последние сутки от коронавируса скончались 12 человек. На лечении находятся почти 7,5 тысяч жителей республики.