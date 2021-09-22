Под Волгоградом полицейские остановили автомобиль с «номерами СССР»
Волгоград, 22 сентября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Автомобиль «Волга» с аббревиатурой СССР на якобы государственном регистрационном номере остановили сотрудники ГИБДД в Волжском Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе регионального УМВД.
У чёрной «Волги» на знаках имелись четыре буквы, а также герб с серпом и молотом на красном фоне. Водитель автомобиля, 57-летний житель Саратовской области, назвал себя гражданином СССР, предъявил полицейским водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства с символами «SU», якобы выданные «ГАИ СССР». Полис ОСАГО у него назывался «полисом надёжности» и также был выдан несуществующей организацией.
Настоящие документы мужчина предъявить отказался, и инспекторы составили на него три административных протокола. Машину отправили на штрафстоянку.