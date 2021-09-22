Волгоград, 22 сентября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Автомобиль «Волга» с аббревиатурой СССР на якобы государственном регистрационном номере остановили сотрудники ГИБДД в Волжском Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Https://34.мвд.рф/ «Волга» из «СССР»

У чёрной «Волги» на знаках имелись четыре буквы, а также герб с серпом и молотом на красном фоне. Водитель автомобиля, 57-летний житель Саратовской области, назвал себя гражданином СССР, предъявил полицейским водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства с символами «SU», якобы выданные «ГАИ СССР». Полис ОСАГО у него назывался «полисом надёжности» и также был выдан несуществующей организацией.

«Волгоградские автоинспекторы установили, что отечественная машина, на которой передвигался нарушитель, в июне этого года была снята с регистрационного учёта, а государственные регистрационные знаки были сданы в архив госавтоинспекции. Более того, у мужчины, как оказалось, есть настоящее водительское удостоверение, срок действия которого истекает лишь в 2025 году. Гражданин напрочь отказывается говорить полицейским, где он взял несуществующие документы» — уточнили в полиции.

Настоящие документы мужчина предъявить отказался, и инспекторы составили на него три административных протокола. Машину отправили на штрафстоянку.