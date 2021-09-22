Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Игра Potion Craft: Alchemist Simulator от российской студии niceplay games стала самым продаваемым продуктом в сервисе Steam. Об этом 22 сентября сообщалось на странице издательства tinyBuild в Twitter.

Steam

https://twitter.com/tinyBuild/status/1440375190039392256

Добавим, что игра ещё находится в разработке. Сейчас в Steam доступна лишь версия «раннего доступа».

В Potion Craft: Alchemist Simulator игроки руководят работой магазина, в котором продаются различные зелья. Им нужно будет завлекать новых клиентов и придумывать уникальные рецепты для снадобий.