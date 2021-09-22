Москва, 22 сентября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. «Яндекс» — это не только водители-хамы, которые запросто могут отменить заказ на сумму, показавшуюся им маленькой, но и конкретная угроза жизни и здоровью пассажиров. В этом можно убедиться, прочитав сообщения, опубликованы в группе «Яндекс ДТП» в Facebook. Только в сентябре 2021 года серьезные аварии с участием автомобилей «Яндекса» происходили в Санкт-Петербурге, Бердске, Пензе, Саратове, Тульской области, Воронеже, Брянске, Оренбурге, Москве, Ярославле, Курске, Тольяти, Сызрани, Твери, Красноярске, Татарии, Иванове, Самаре и других городах.

Цитата Снимок экрана 2021-09-22 в 20.07.16

К примеру, в Красноярске 5 сентября водитель «Яндекс.Такси» пытался проехать на красный сигнал светофора и получил удар в бок от не успевшего затормозить водителя. От удара такси опрокинулось на бок. Два человека пострадали.

Пользователи в социальных сетях шутят, что «Яндексу» впору новый сервис открывать.

«Данные в группе имеют статистическую информацию о ДТП современных «таксопарков» с брендом агрегатора, который не считает себя такси, но регулирует деятельность такси повсеместно: от установления стоимости поездки, до снятия процентов с заказов», — пояснил Судимир Ясный.

«И тут возникает еще один вопрос. А кто тогда такие современные «таксопарки» с брендом агрегатора, которые вообще-то в нарушение приказа Минтранса России от 15.01.2021 N9 выпускают на линию неисправные автомобили, в нарушение приказа приказа Минздрава России от 15.12.2014 N 835н выпускают на линию нездоровых водителей и в нарушение приказов Минтранса N 282 от 31.07.2020 г. и N 264 от 29.07.2020 г. выпускают на линию неквалификационных водителей?» — замечает Сергей Кузин.

Как сообщало ИА REGNUM, сомнение в компетенции «Яндекса» заниматься перевозками пассажиров и багажа легковым такси стало поводом для обращения в арбитраж. Иск, который будет рассмотрен 24 сентября 2021 года, подан министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

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