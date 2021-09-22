Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Выступая 21 сентября на Генассамблее ООН, литовский президент Гитанас Науседа вновь представил националистический фейк «о зверствах оккупационной Советской армии в Литве в 1991 году». Он призывал не исполнять международные ордера на арест литовских чиновников, замешанных в преследовании сограждан за инакомыслие и отрицание постсоветской политической мифологии.

Robertas Dackus. lrp.lt Гитанас Науседа

Ни словом не упомянув о своей ответственности за политически мотивированные преследования литовцев, Науседа заявил, что «Литва полностью поддерживает призывы к уважению прав человека во всех странах» и заявил: «Такие случаи, когда политических активистов и правозащитников пытают и убивают, должны быть тщательно расследованы».

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«Я также с глубокой грустью вспоминаю события прошлого года в Белоруссии, когда подлинное протестное движение, возникшее после фальсификации президентских выборов, было жестоко подавлено. Независимое гражданское общество и СМИ заставляют молчать, сотни людей арестовывают, жестоко избивают и подвергают пыткам, — сообщил Науседа. — Безответственные действия белорусского режима могут оказать гораздо большее влияние на международную безопасность. Мы были свидетелями этого 23 мая, когда был совершен угон и принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair. Это было явное нарушение международного права. Такие действия должны рассматриваться как акт спонсируемого государством терроризма».

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Как сообщает пресс-служба президента Литвы, Науседа также обвинил Белоруссию в строительстве якобы небезопасной БелАЭС и использовании нелегальной миграции как инструмента давления. «Белорусский режим также испытывает новые методы гибридных действий. Вот уже несколько месяцев Литва сталкивается с беспрецедентной гибридной атакой. Искусственно создавая и направляя потоки нелегальной миграции, Белоруссия стремится оказать политическое давление на Европейский союз, — сказал он. — Литва решительно отвергает эту попытку посеять раздор и призывает Организацию Объединенных Наций заняться решением этого вопроса. Нам всем необходимо активно бороться с торговлей людьми, разрушить бизнес-модель контрабандистов и отбить у мигрантов желание подвергать свою жизнь опасности».

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