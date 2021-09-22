Москва, , 16:19 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не видит необходимости отменять закон об иностранных агентах, однако, по ее мнению, нормы могут быть скорректированы.

Валентина Матвиенко Kremlin.ru

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«Совет Федерации по итогам этой выборной кампании проведет мониторинг правоприменительной практики (закона об иноагентах — ред.), если в чем-то (имеется — ред.) двойное трактование или неправильное применение и нужно будет уточнить закон, мы готовы его уточнить. Но речи об отмене вообще закона об иноагентах не идет», — сказала Матвиенко.

Одновременно, по ее мнению, следует работать над совершенствованием правоприменительной практики. И парламентарии намерены вести такую роботу вместе и с Общественной палатой, и с СПЧ.

Матвиенко подчеркнула, что российское законодательство об иноагентах находится в русле мировой практики, она уверена, что реализация норм не несет дискриминации для НКО и физлиц, включая журналистов.

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