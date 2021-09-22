Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Сотрудники полиции перейдут на усиленный вариант несения службы в день матча «Ростов» — «Чайка» сегодня, 22 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Болельщиков предупредили о том, что прийти на «Ростов Арену» необходимо заблаговременно. Это связано с предшествующим пропуску на стадион досмотром. Крупногабаритные вещи следует оставить в специальных камерах хранения.

Помощь в охране общественного порядка сотрудникам полиции окажут сотрудники частных охранных предприятий, стюарды и дружинники.