Рига, 22 сентября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Цены на электроэнергию в Латвии сохранят свои рекордные показатели долгое время, как минимум до весны 2022 года. Об этом сообщил латвийский портал Rus.LSM.lv со ссылкой на экспертов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

«Я пока не вижу таких факторов, которые могли бы облегчить ситуацию», — считает бывший член совета Регулятора общественных услуг Латвии Гатис Абеле.

По его словам, в ценах на электричество в стране существует «огромная зависимость» от стоимости газа, используемого местными энергопроизводителями: «Стоимость газа бьет невиданные до сих пор рекорды, что в Германии, что в Прибалтике. Эта ситуация надолго, самое малое, на много месяцев».

Новые альтернативные мощности — ветряные и солнечные парки — за короткий срок построить нельзя, считают эксперты. Также не стоит надеяться на то, что руководство Евросоюза отменит либо уменьшит налоги на традиционные виды энергопроизводства и энергопотрбления.

«Если бы был какой-то мораторий на 3 месяца хотя бы, чтобы дать послабление промышленности и экономике. Если Еврокомиссия этого не сделает, то, к сожалению, в ближайшие месяцы нам нужно привыкать к жизни с высокими ценами», — подчеркнул Абеле.

Еще более категоричен бывший министр энергетики Юрис Озолиньш: «Я изучил разные факторы — запасы в газохранилищах, заполняемость водных резервуаров в Скандинавии. В итоге мне кажется, что до весны 2022 года мы будем жить примерно с тем уровнем цен, который есть сейчас. Их снижение в ближайшем будущем я бы точно не обещал, потому что все основные факторы работают на удорожание».

Пока нет признаков, что стоимость электричества пойдет вниз, согласен и пресс-секретарь главного энергетического концерна страны Latvenergo Андрис Сикснис: «Все выросло — газ, квоты на углекислый газ CO2, оптовые цены, плюс воды в Скандинавии мало. Если бы в регионе начались сильные дожди, и ГЭС нарастили работу, это бы очень повлияло. И ветер бы повлиял. Но нет ни воды, ни ветра».