Тамбов, , 16:15 — REGNUM В Тамбовской области по итогам прошедших 17−19 сентября выборов разного уровня региональное отделение партии «Единая Россия» показало одни из лучших результатов в макрорегионе: за кандидатов в Государственную думу проголосовало 56,92% избирателей, в областную думу — 57,91% от общего числа проголосовавших, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В целом по стране, по предварительным данным, эта цифра составила 49,84%.

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Как сообщили в избирательной комиссии Тамбовской области, по итогам выборов в Государственную думу на избирательные участки пришли 481 413 человек, или 58,88% от общего числа избирателей, что значительно больше, чем в целом по стране (51,68%). При этом по сравнению с прошлыми выборами 2016 года явка выросла, причём почти на 9,5%, что соответствует общероссийским тенденциям.

По выборам в Тамбовскую областную думу явка оказалась чуть ниже — 477 370 человек, или 58,68% от общего числа избирателей, тогда как в 2016 было 49,08%.

Стоит отметить, что число избирателей, отдавших свои голоса за «Единую Россию», с прошлых выборов тоже выросло. Если в 2016 году за кандидатов-единороссов проголосовали на выборах в Госдуму 265 435 человек, то в 2021 году — 273 771 избиратель. По итогам выборов в областную думу соответственно 261 349 и 276 045 человек.

Тамбовская областная дума нового созыва сформирована в количестве 50 депутатов. Одна половина избрана по единому избирательному округу, вторая — по одномандатным избирательным округам.

«На выборах в депутаты областной думы во всех 25 одномандатных округах региона победили кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия». По списку за неё проголосовали почти 58% избирателей», — сказал на брифинге для журналистов председатель облизбиркома Андрей Офицеров.

По единому избирательному округу в Тамбовскую областную думу от «Единой России» прошли 17 человек, от КПРФ и «Родины» — по три человека, от ЛДПР и партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — по одному. То есть партийный состав депутатов областной думы нового созыва не изменился.

В результате 42 места из 50, а это гораздо больше двух третей, необходимых для принятия любых решений, в Тамбовской областной думе седьмого созыва займут представители партии «Единая Россия». И это — один из важнейших показателей управляемости и политической стабильности в регионе, говорят региональные власти.

На федеральных выборах по Тамбовскому одномандатному избирательному округу № 178 также победил представитель партии «Единая Россия», депутат Госдумы прежнего созыва Александр Поляков, за которого проголосовал 127 591 человек, или 54,58% от общего числа.

По Тамбовскому округу № 177, где «Единая Россия» не выдвигала своего кандидата, наибольшее количество голосов набрал председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. В прошлый состав парламента он вошёл, избравшись по воронежскому одномандатному округу, но в этом году сменил его на тамбовский. Стоит отметить, что лидер «Родины» все-таки набрал меньше голосов, чем в соседнем округе единоросс Александр Поляков.

Кроме того, в Тамбове по одномандатному округу № 8 на повторных выборах депутатов городской Думы и других муниципальных кампаниях победили также представители «Единой России».

По экспертному мнению, такой результат в Тамбовской области можно считать ожидаемым и закономерным. Своим выбором жители области поддержали курс губернатора Александра Никитина, направленный на реализацию государственных задач и социально значимых проектов в регионе.

Как считает политолог Владимир Романов, член Общественной палаты Российской Федерации, высокий процент голосов, отданных за «Единую Россию» в регионе, достигнут благодаря успешно проведённой региональным отделением партии при сотрудничестве с федеральным руководством партии предвыборной кампании.

«По предварительным данным, по партийным спискам «Единая Россия» в Липецкой области получила 45,71% голосов, в Орловской области — чуть более 37%, в Курской — почти 43%, в Воронежской — почти 56%. Так что в макрорегионе, Центральном Черноземье, тамбовские единороссы показали лучший результат.

Уверен, что заслуга в этом главы администрации Тамбовской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» и лидера партийных списков на федеральных и региональных выборах Александра Никитина. Он правильно спрогнозировал расстановку сил, инициировал серьёзные изменения в подходах к выдвижению кандидатур как по спискам партии, так и одномандатников, а также организовал яркую предвыборную кампанию. Делегирование партии «Родина» функции оттягивания оппозиционных голосов помогло канализировать процесс и способствовало достижению поставленной цели», — считает Владимир Романов.

По данным облизбиркома, наблюдение на выборах осуществляли 3843 человека, в числе которых наблюдатели и члены комиссии с правом решающего голоса.

Всего в регионе проходили 22 избирательные кампании, включая выборы депутатов Государственной думы и депутатов Тамбовской областной думы.