Берлин, 22 сентября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Берлину не известно о том, чтобы Москва нарушала обязательства по поставкам газа в Германию, сообщила 22 сентября журналистам представитель германского минэкономики Сюзанне Унгард.

Gazprom.ru Газ

Унгард «По нашим данным, Россия выполняет существующие договоры».

Комментируя заявление депутатов Европейского парламента о том, что Газпром якобы создал дефицит газа в Европе, добиваясь повышения цен на топливо, она сказала, что у удорожания — другие причины, причём власти пока не считают необходимым вмешиваться в ценовую ситуацию.