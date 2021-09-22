Воронеж, 22 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Городской водозабор в Россоши Воронежской области запущен, сообщили 22 сентября в пресс-службе администрации Россошанского района.

Администрация Россошанского района Фото с места аварии

Коммунальщикам удалось частично восстановить пропускную способность городского канализационного коллектора, который обрушился утром 22 сентября.

«Рекомендуем жителям сделать запас воды, так как ремонтные работы на коллекторе продолжаются. Идёт монтаж станции перекачивания стоков, готовится к запуску обводная линия коллектора», — говорится в сообщении администрации района.

Как сообщало ИА REGNUM, более 60 тыс. жителей города Россошь Воронежской области остались без воды утром 22 сентября — остановить городской водозабор пришлось из-за очередного обрушения на коллекторе. В августе город из-за серии провалов на том же коллекторе оставался без воды на несколько дней. Тогда губернатор поручил провести расследование причин аварии на канализационном коллекторе, которые был построен в 2005 году, результаты расследования не известны.