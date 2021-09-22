Махачкала, 22 сентября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В Дагестане вынесен приговор в отношении преступного авторитета Шамиля Магомедова, известного как Шамиль Смолянский или Смолян. Его обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии и отправили за решетку на восемь с половиной лет, сообщили 22 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как установлено следствием, с 2011 года Магомедов занимал место главного в преступном сообществе Дагестана. До этого он в течение 13 лет отсидел за кражи. Ему как «вору в законе» обязаны были подчиняться все криминальные лица, занимающиеся противоправной деятельностью, в том числе находившиеся в местах лишения свободы.

«Занимаемое положение в преступной иерархии, авторитет и влияние в преступной среде Магомедов использует в целях организации, руководства и координации преступной деятельности на территории Республики Дагестан, чем создает угрозу общественной безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы СКР по республике.

Задержан Магомедов был в 2019 году вместе с еще одним преступным авторитетом Зиявудином Абдулхаликовым по прозвищу Зява Махачкалинский.

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