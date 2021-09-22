Москва, 22 сентября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Продюсер Иосиф Пригожин перенёс операцию на глаза. Об этом 22 сентября пишет портал Kleo.ru.

Yv3010 Иосиф Пригожин

По словам Пригожина, коронавирус спровоцировал ухудшение зрения, из-за чего его левый глаз был прооперирован. Теперь продюсер вынужден круглосуточно носить солнцезащитные очки, так как яркий свет доставляет ему дискомфорт.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2021 года Иосиф Пригожин заразился коронавирусом во время отдыха в Дубае. Вместе с ним переболела и его супруга, певица Валерия.