Тбилиси, 22 сентября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Тбилисский государственный театр оперы и балета имени Палиашвили начнёт новый сезон с 1 октября. Анонс открытия сезона был опубликован в соцсети Facebook.

JOY Тбилиси

В этот день пройдет опера Захария Палиашвили «Абесалом и Этери» по мотивам грузинской легенды. С этой постановки, премьера которой была в 1919 году, начинается каждый сезон театра.

Это уже юбилейный 170-й сезон для театра. Сообщений о других спектаклях пока нет.

Стоит отметить, что в Грузии действует запрет на массовые мероприятия. 15 сентября было разрешено открыться кинотеатрам, а с 1 октября смогут открыться театры.