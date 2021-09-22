Принимаем вызов: глава офиса Зеленского о покушении на помощника президента
Киев, 22 сентября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Правоохранители должны принять все необходимые меры для задержания и привлечения к ответственности покушавшегося на первого помощника президента УкраиныСергея Шефира.
Об этом заявил глава офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент ИА REGNUM.
Также Ермак требует от силовиков найти предполагаемых сообщников покушавшегося и заказчиков преступления. Чиновник заявил, что покушение на Сергея Шефира — это вызов президенту, «а значит ‑ и нам всем».
«Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе. Кем бы вы ни были, вы будете отвечать, ваши методы с нами не работают. Дальше будут действовать справедливость и закон», — заявил руководитель офиса Зеленского.
Напомним, что сам Шефир считает, что главная цель сегодняшнего покушения на него — это запугивание президента страны Владимира Зеленского.