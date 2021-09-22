Киев, 22 сентября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Правоохранители должны принять все необходимые меры для задержания и привлечения к ответственности покушавшегося на первого помощника президента УкраиныСергея Шефира.

President.gov.ua Андрей Ермак. Помощник Президента Украины

Об этом заявил глава офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также Ермак требует от силовиков найти предполагаемых сообщников покушавшегося и заказчиков преступления. Чиновник заявил, что покушение на Сергея Шефира — это вызов президенту, «а значит ‑ и нам всем».

«Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе. Кем бы вы ни были, вы будете отвечать, ваши методы с нами не работают. Дальше будут действовать справедливость и закон», — заявил руководитель офиса Зеленского.

Напомним, что сам Шефир считает, что главная цель сегодняшнего покушения на него — это запугивание президента страны Владимира Зеленского.