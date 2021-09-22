Майкоп, , 16:04 — REGNUM Вопросы социально-экономического положения и планы по развитию Республики Адыгея, а также задачи по исполнению национальных проектов, федеральных и региональных программ обсуждались 22 сентября на встрече в режиме видеоконференции президента РФ Владимира Путина и главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов Пресс-служба Кремля

Глава Адыгеи поблагодарил президента за постоянную поддержку, внимание к региону, а также помощь в борьбе с пандемией.

«Благодаря вашей поддержке мы реализуем в республике много проектов, направленных на улучшение качества жизни каждого жителя. Люди видят преобразования и положительно их оценивают. Прошедшие выборы это подтвердили. Они завершились с высокой явкой. По результатам голосования у нас высокий процент поддержки партии «Единая Россия», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава региона сообщил, что в 2020 году в Адыгее на стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам, на закупку оборудования, средств защиты, обеспечение больных всем необходимым было направлено около 2 млрд рублей — около 1,5 млрд регион получил из федерального бюджета, ещё 500 млн было выделено из бюджета республики. В настоящее время, доложи Кумпилов, заболеваемость постепенно снижается — свободно 23% коечного фонда, достаточно оборудования, лекарств. Особое внимание уделяется вакцинации — в регионе ведется активная разъяснительная работа среди граждан.

Адыгея наращивает темпы развития: ВРП составляет 104%, индекс промышленного производства — 108%, темп роста собственных доходов бюджета достиг 126%. Уровень зарегистрированной безработицы снизился до 1,3%, а к концу года прогнозируется показатель в 0,8%, тогда как в июле он составлял 4,8%. Достижение показателей стало возможным благодаря активной инвестиционной деятельности. В числе крупных инвестпроектов, реализованных за последние годы в Адыгее, Мурат Кумпилов назвал строительство первой в стране ветроэлектростанции, возведение солнечной электростанции, создание молочно-товарной козьей фермы, в сфере торговли крупнейшим стал проект «МЕГА Адыгея». В настоящее время ведется работа по созданию горнолыжного экокурорта «Лагонаки» и государственного промышленного парка. Для увеличения энергетических мощностей достигнуты договоренности с «Россетями», в инвестпрограмму компании включены девять питающих центров республики. Работа над ними рассчитана на три года. С «Газпромом» подписана программа, реализация которой позволит повысить уровень газификации региона до 96%.

Отдельно обсуждался вопрос строительства школ и детских садов, других социальных объектов, развития транспортной инфраструктуры в регионе. Как сообщил Мурат Кумпилов, за три года построены четыре школы на 3445 мест. До 2024 года планируется строительство еще пяти школ. Также за три года возведено девять детских садов, три пристройки. Сейчас одновременно идет строительство семи детских садов. Все задачи, которые поставлены по нацпроектам, будут выполнены, подчеркнул Мурат Кумпилов.

В числе проблемных вопросов, для решения которых Адыгее нужна поддержка федерального центра, Кумпилов назвал строительство нового противотуберкулезного диспансера, а также реконструкцию очистных сооружений в Майкопе. Выделенные на первый этап средства в сумме 1,3 млрд рублей освоены, комплекс будет вводиться в эксплуатацию до конца этого года, но пока не определен источник финансирования для строительства второго этапа — на эти цели требуется 1,7 млрд рублей.

Владимир Путин отметил, что ситуация в республике развивается в позитивном ключе, однако обратил внимание и на проблемы — здоровье людей, нехватка медицинских кадров, обеспечение медиков жильем, нехватка дошкольных детских учреждений.

«Вы сейчас сказали, — очистные сооружения. Безусловно, это связано с еще одной проблемой республики — с необходимостью уделить больше внимания чистоте водных ресурсов. Вы тоже знаете об этом, мы с Вами тоже как-то об этом говорили», — отметил Владимир Путин.

«В целом ситуация в республике, повторяю, развивается в позитивном ключе. И конечно, то, на что Вы обратили внимание, заслуживает поддержки Правительства. Соответствующее поручение я обязательно дам. Это касается вопросов здравоохранения, в данном случае противотуберкулезного диспансера. Борьбе с этим недугом в нашей стране уделяется достаточно много внимания. И есть очень хорошие результаты по этому направлению в стране в целом. Поэтому, конечно, республика должна подключиться к этой работе. И второй вопрос, связанный с объектами жизнеобеспечения. Я уже об этом сказал. Тоже соответствующее поручение будет Правительству сформулировано», — сказал президент.

Глава Адыгеи рассказал президенту о реализации большого плана мероприятий, посвященных 100-летию образования Республики Адыгея, и пригласил Владимира Путина принять участие в праздновании столетия республики в 2022 юбилейном году.