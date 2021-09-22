Украина, 17 мая, 2006, 22:36 — ИА Регнум. ООО "Ядзаки-Украина" сворачивает реализацию своего инвестиционного проекта в Закарпатье (Украина) по производству электрических компонентов и комплектующих для автомобильной промышленности стран Европы. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 17 мая, в Ужгороде на пресс-конференции сообщил губернатор Закарпатья Олег Гаваши .. Такое решение руководство завода "Ядзаки" приняло в связи с отменой льгот из-за ликвидации специальных экономических зон (СЭЗ), в том числе СЕЗ "Закарпатье", в рамках которой и было начато реализацию проекта. По словам Гаваши, " руководство "Ядзаки" надеялось на возвращение льгот. Однако законы, касающиеся улучшения инвестиционного климата в стране, находятся в стадии разработки, потому японцы приостанавливают сове производство на Закарпатье". В то же время другие крупные предприятия с иностранными инвестициями, которые тоже начали работать во время функционирования СЭЗ, в частности завод по изготовлению электронной аппаратуры американского концерна "Джебил" и автомобильный завод "Еврокар" готовы работать в новых условиях, сказал председатель обладминистрации.

В Ужгороде помещение завода "Ядзаки" будет передано концерну "Джебил", также будут сохранены рабочие места, отметил Гаваши. Начиная с 2002 года, компания вложила в строительство завода и развитие предприятия 30 млн. евро. Как сообщал ранее, 24 июня 2005 года, директор по финансам и экономике "Ядзаки Украина" Ярема Сирко, в связи с отменой СЭЗ "Закарпатье", "Ядзаки Украина" намерена обратиться в судебные органы с иском на правительство Украины для компенсирования понесенных убытков. Сирко отметил, что по окончании контракта с автомобильной корпорацией General Motors , для автомобилей которой "Ядзаки Украина" делает электропроводку (контракт заключен до 2006 года - прим. ИА REGNUM), компания будет рассматривать вопрос о возможном закрытии завода в Украине.