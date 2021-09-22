Украина, 17 мая, 2006, 22:36 — ИА Регнум. ООО "Ядзаки-Украина" сворачивает реализацию своего инвестиционного проекта в Закарпатье (Украина) по производству электрических компонентов и комплектующих для автомобильной промышленности стран Европы. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 17 мая, в Ужгороде на пресс-конференции сообщил губернатор Закарпатья Олег Гаваши.. Такое решение руководство завода "Ядзаки" приняло в связи с отменой льгот из-за ликвидации специальных экономических зон (СЭЗ), в том числе СЕЗ "Закарпатье", в рамках которой и было начато реализацию проекта. По словам Гаваши, " руководство "Ядзаки" надеялось на возвращение льгот. Однако законы, касающиеся улучшения инвестиционного климата в стране, находятся в стадии разработки, потому японцы приостанавливают сове производство на Закарпатье". В то же время другие крупные предприятия с иностранными инвестициями, которые тоже начали работать во время функционирования СЭЗ, в частности завод по изготовлению электронной аппаратуры американского концерна "Джебил" и автомобильный завод "Еврокар" готовы работать в новых условиях, сказал председатель обладминистрации.
В Ужгороде помещение завода "Ядзаки" будет передано концерну "Джебил", также будут сохранены рабочие места, отметил Гаваши. Начиная с 2002 года, компания вложила в строительство завода и развитие предприятия 30 млн. евро. Как сообщал ранее, 24 июня 2005 года, директор по финансам и экономике "Ядзаки Украина" Ярема Сирко, в связи с отменой СЭЗ "Закарпатье", "Ядзаки Украина" намерена обратиться в судебные органы с иском на правительство Украины для компенсирования понесенных убытков. Сирко отметил, что по окончании контракта с автомобильной корпорацией General Motors, для автомобилей которой "Ядзаки Украина" делает электропроводку (контракт заключен до 2006 года - прим. ИА REGNUM), компания будет рассматривать вопрос о возможном закрытии завода в Украине.
Справка ИА REGNUM. Компания Yazaki Corporation (Япония) является мировым лидером по производству электрических компонентов и комплектующих для автомобильной промышленности. Клиентами компании являются такие известные производители автомобилей как General Motors, Ford, Toyota, Honda, Mazda, Nissan. Имеет свои предприятия в 35 странах мира. На украинский рынок компания пришла в конце 2002 года. Вся произведенная продукция экспортируется в страны ЕС и другие страны. ООО "Ядзаки-Украина" начало реализацию инвестиционного проекта "Производство электрических компонентов и комплектующих для автомобильной промышленности на территории СЭЗ "Закарпатье", общей стоимостью около 30 млн. евро. В ноябре 2002 года фирмой "Ядзаки-Украина" было начато строительство в Ужгороде завода по производству электропроводных систем для автомобильной промышленности.