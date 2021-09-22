Москва, , 16:04 — REGNUM «Справедливая Россия» намерена добиваться пересмотра «пенсионной уловки» — когда размер индексации пенсий определяется официальной инфляцией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, об этом сообщил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

Инфляция © ИА REGNUM

«Цены на самые востребованные продукты и товары в стране растут гораздо быстрее, чем доходы пенсионеров. Но правительство с удовольствием придерживается «среднего показателя по больнице», который позволяет ему отчитываться о выполнении установленных норм. В новом созыве Госдумы мы будем добиваться пересмотра этой уловки и привязки индексации пенсий к размеру потребительской инфляции. Причем для всех пенсионеров, в том числе работающих, которые с 2016 года вообще не получают прибавки», — пообещал Миронов.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в следующем году составит 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, в 2024-м — 20 469 рублей.

Миронов напомнил, что официальный уровень инфляции гораздо ниже потребительской, которая составляет не 5−6%, а 10−20%.

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