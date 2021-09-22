Москва, 22 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» намерена добиваться пересмотра «пенсионной уловки» — когда размер индексации пенсий определяется официальной инфляцией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, об этом сообщил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

ИА REGNUM Инфляция

«Цены на самые востребованные продукты и товары в стране растут гораздо быстрее, чем доходы пенсионеров. Но правительство с удовольствием придерживается «среднего показателя по больнице», который позволяет ему отчитываться о выполнении установленных норм. В новом созыве Госдумы мы будем добиваться пересмотра этой уловки и привязки индексации пенсий к размеру потребительской инфляции. Причем для всех пенсионеров, в том числе работающих, которые с 2016 года вообще не получают прибавки», — пообещал Миронов.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в следующем году составит 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, в 2024-м — 20 469 рублей.

Миронов напомнил, что официальный уровень инфляции гораздо ниже потребительской, которая составляет не 5−6%, а 10−20%.