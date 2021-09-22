Джакарта, 22 сентября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии не намерено прививать детей в возрасте 5−11 лет, хотя компания Pfizer утверждает, что ее продукция безопасна для детей, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

Эффективность вакцины Pfizer для подростков в возрасте 12−15 лет составляет 100%, в то время как для детей в возрасте 16 лет и старше эффективность вакцины составила 95,5%.

Агентство по надзору за продуктами и лекарствами в Индонезии рассмотрит вопрос о выдаче разрешения на вакцинацию детей препаратом Pfizer.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2720 носителей коронавируса.

Подробнее в материале:В Индонезии за сутки выявили 2720 носителей коронавируса