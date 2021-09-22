Ижевск, 22 сентября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Удмуртии вынесен приговор в отношении местного жителя, который пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Илья Борило ИА Красная Весна ДПС

Установлено, что в августе текущего года житель деревни Заречная Дебесского района предложил инспектору ДПС освободить его знакомого от административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Инспектору была предложена взятка в размере 5 тыс. рублей.

Мужчина был признан виновным в совершении преступления по ч.3 ст. 30 ч.3 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу»). Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Курганской области сотрудники ГИБДД отказались от взятки размером 200 тыс. рублей. Деньги им предлагал нарушитель, в ближайшее время он предстанет перед судом.

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