Уфа, 22 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Пчеловодам, которым был причинен ущерб в результате борьбы с непарным шелкопрядом, будет выплачена компенсация в Башкирии. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

Carter Brown Пчелы

Согласно документу, субсидия будет выплачиваться пчеловодам в тех районах, в которых был введен режим чрезвычайной ситуации из-за массового размножения очагов непарного шелкопряда.

Субсидия будет предоставляться в зависимости от размера ущерба на основании выписки из реестра пчеловодов, которые пострадали во время чрезвычайной ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 12 мая 2021 года в Баймакском, Хайбуллинском, Зилаирском, Зианчуринском и Кугарчинском районах Башкирии был введен режим ЧС из-за размножения непарного шелкопряда.