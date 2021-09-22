Хабаровск, 22 сентября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Кадры поисков пропавшего в Хабаровском крае самолёта Ан-26 опубликовал 22 сентября РЕН ТВ.

Павел Латышов ИА Красная Весна Ан-26

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС РФ со спасателями ведёт поиск Ан-26, который вечером 22 сентября пропал с радаров в 38 км от аэропорта региональной столицы.

Ми-8 проводит разведку местности. Поиски осложнены тёмным временем суток и тяжёлыми метеоусловиями.

Кроме того, в районе поисков действуют подразделения Амурского спасительного центра МЧС РФ, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Хабаровска и Хабаровского района. В поисках участвуют свыше 70 человек и 20 единиц техники.