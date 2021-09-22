Челябинск, 22 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В Челябинской области завершили расследовать уголовное дело в отношении гражданина, по вине которого погибла женщина и серьёзно пострадала её четырёхлетняя дочь. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

Трагедия произошла днём 6 октября 2020 года на трассе М-5 около Златоуста. Пьяный водитель допустил столкновение легковой машины с грузовиком. 25-летняя женщина-пассажирка погибла. А её дочь получила тяжёлые травмы.

Следователи утверждают, что собрали по этому делу все необходимые доказательства. Теперь уголовное дело направлено в суд.