Москва, 22 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 22 сентября, по состоянию На 15:35 мск котировки нефти марки Brent растут на 1,17%, превышая $75,20 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Добыча сланцевой нефти в США

«Кроме общерыночного оптимизма, связанного с отодвижением на неопределенный срок проблем китайских девелоперов, нефтяной рынок отыгрывает опубликованные накануне предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от API.

Данные показали большее количество запасов, чем на прошлой неделе и почти втрое большее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США.

В то же время ненадолго забуксовавшие спотовые цены на газ в Европе снова двинулись наверх, сигнализируя о том, что недостачу газа придется покрывать альтернативными энергоносителями.

Сегодня рынок ждет окончательных данных по запасам на прошлой неделе от минэнерго США и на волне этих настроений вполне может попробовать на прочность сопротивление уровня $76 за баррель.

Тем более, что более 18% мощностей в Мексиканском заливе не возобновили добычу до сих пор, а страны ОПЕК не справляются с увеличением добычи в запланированных объёмах.

Сегодня рост нефтяных котировок, вероятно, продолжится — фиксации прибыли стоит ждать ближе к концу недели», — предполагает эксперт.

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