Обнинск, Калужская область, 22 сентября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В Калужской области 22 сентября в Клиническую больницу № 8 ФМБА России в Обнинске из 15 пострадавших в результате утреннего ДТП на Варшавском шоссе в Жуковском районе 12 человек были доставлены в больницу. Четырем из них потребовалась срочная госпитализация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в медицинским учреждении.

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Троих пациентов госпитализировали сразу — одного в отделение анестезиологии и реанимации, двоих — в отделение травматологии. Ещё один пациент по жизненным показаниям был переведен в Калужскую областную клиническую больницу. Остальным потребовалась только амбулаторная помощь, которая была оказана на месте ДТП, а также в травмпункте приемного покоя больницы. В числе пострадавших — беременная женщина, которая получила легкие травмы и от госпитализации отказалась.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожное происшествие произошло рано утром 22 сентября на 91 км автодороги А-130. В результате столкновения с легковым автомобилем микроавтобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся. В ликвидации последствий ДТП принимали участие четыре бригады скорой медицинской помощи.