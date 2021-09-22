Москва, 22 сентября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Исполнительница Полина Гагарина отреагировала на судебный иск против себя, который подал её бывший муж, фотограф Дмитрий Исхаков. Об этом 22 сентября пишет издание Spletnik.

(сс) Okras Полина Гагарина

Как отмечает СМИ, артистка порассуждала на тему того, каким должен быть мужчина. «…я считаю, что мужчина не должен быть злым, мстительным, малодушным, двуличным, скупым и лживым», — высказалась Гагарина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Исхаков решил через суд добиться установления порядка его общения с детьми. Ранее Исхаков уже жаловался на редкие встречи с дочерью.