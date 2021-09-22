Рязань, 22 сентября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В Рязанской области 22 сентября подтверждено 125 случаев заражения коронавирусом, что на пять больше, чем выявлено сутками ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона. Зарегистрировано шесть летальных исходов.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Темп прироста инфекции за сутки составил 0,30%. Всего в Рязанской области выявлены 41 256 носителей инфекции. Справились с заражением 37 775 человек, в том числе 96 пациентов выписаны за истекшие сутки.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при COVID-19 в регионе скончались 1 063 человека.