Липецк, 22 сентября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Работу Липецкого техникума общественного питания взяла на особый контроль администрация региона после инцидента с избиением студентки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Преступность

В соцсетях появилось видео с избиением девушки. Героями видео оказались учащиеся колледжа общественного питания. Техникум посетили заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин и начальник регионального управления образования и науки Лилия Загеева.

«Это вопиющий случай, и он не должен больше повториться ни в одном учебном заведении. Воспитательная и психологическая работа требует усиления. Нужен комплексный подход при постоянном взаимодействии с родителями учащихся. Мы должны видеть реальные результаты воспитательной работы, а не просто отчёты», — подчеркнул заместитель главы региона Анатолий Якутин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, директор колледжа уволена. Проверки проводят прокуратура, следователи и полиция.