Кишинёв, , 16:02 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от Блока коммунистов и социалистов направили в Конституционный суд (КС) республики запрос с просьбой проверить законность новых поправок в закон «О прокуратуре». Об этом сообщает депутат от блока Василе Болеа в Facebook.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Считаем, что этот закон нарушает конституционные положения, принципы разделения властей и ведет к вмешательству в деятельность Высшего совета прокуроров», — написал Болеа.

По его мнению, новые поправки якобы направлены на то, чтобы подчинить президенту республики генерального прокурора и систему правосудия. Депутат отметил, что этот закон был принят без согласования с международными структурами и без учета мнения гражданского общества.

Стоит отметить, что против принятия поправок в закон «О прокуратуре» Молдавии также выступил генеральный прокурор республики Александр Стояногло. Он заявлял, что поправки облегчают процедуру увольнения генерального прокурора.

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