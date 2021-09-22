Киев, , 15:59 — REGNUM Первый помощник президента Украины Сергей Шефир пожаловался на распространение «идиотских версий» покушения на него, которое состоялось сегодня, 22 сентября.

Об этом он заявил на брифинге 22 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шефир дал понять, что оценивает таким образом заявления о якобы конфликтах в команде Зеленского, которые и привели к покушению.

«Никаких конфликтов команде нет — это все фейки. У нас команда дружная и слаженная», — сказал помощник.

Он выразил мнение, что покушение было совершено с целью запугивания «высшего эшелона власти» и лично президента Зеленского.

ИА REGNUMнапоминает, что в Раде лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия уже назвал ключевые, по его мнению, версии покушения на помощника Зеленского —«российский след»; привет» команде Зеленского от контрабандистов и криминальных авторитетов, а также борьба нынешней власти с политическим влиянием финансово-промышленных групп.

Отметим, что украинские СМИ еще в начале сентября сообщили, что в августе между президентом Владимиром Зеленским и Сергеем Шефиром произошла серьёзная ссора.