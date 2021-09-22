Москва, 22 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 22 сентября, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,34%, откатываясь до 72,83 рубля. Евро теряет 0,23%, отступая до 85,44 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Деньги

«Интерес мировых рынков возродился после того, как Народный банк КНР предоставил дополнительную краткосрочную ликвидность финансовой системе страны, что снизило опасения дефолта одного из крупнейших китайских застройщиков — компании Evergrande Group.

Перепроданные 20 сентября активы начали интенсивно выкупаться с рынка, что позволило окраситься в зеленое не только азиатским биржевым индексам, но и котировкам в Европе и России, а индексу Мосбиржи вернуться в зону выше 4000 пунктов.

На фоне такого взлета оптимизма даже опасения начинающегося сегодня заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США временно забыты. Рубль получает дополнительную поддержку с сырьевых площадок, где практически все товары, за исключением золота, вышли в плюс, а нефть вернулась в зону выше $75 за баррель.

Новый аукцион Минфина по размещению ОФЗ прошел с более чем двойным превышением спроса над предложением, а начинающийся налоговый период поддерживает рубль продажами валюты экспортерами.

Вероятно, позитивная динамика рубля сохранится как минимум до вечера 23 сентября, когда конференция по итогам заседания американского регулятора может внести свои коррективы», — полагает эксперт.

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