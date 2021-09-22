Кострома, 22 сентября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Костроме продолжаются проблемы с безналичной оплатой проезда в общественном транспорте, сообщает ИА REGNUM.

Водители в Костроме предлагают переводить за проезд на номера личных телефонов

В автобусе, обслуживающем маршрут №38 переводить деньги за проезд пассажирам, не имеющим наличности, предлагают на личный номер водителя. Ранее аналогичная ситуация возникала на маршруте №57. Корреспондент информационного агентства обратился за комментариями к руководителю Управления городского пассажирского транспорта Костромы Сергею Будько:

«Это абсолютно незаконно. Полагаю, в этом случае имеет место личная инициатива водителя. Мы обязательно проверим ситуацию и будем наказывать перевозчика. Что касается автобуса No 57 — организация, которая обслуживала маршрут по муниципальному контракту, работать в городе больше не будет. Было слишком много нареканий в её адрес», — сказал чиновник.

Напомним, платить за проезд с помощью карты в автобусах, троллейбусах и маршрутных такси Костромы стало возможно с весны 2021 года. Сейчас сфера общественного транспорта города находится в «переходной» стадии. Срок действия старых контрактов с частниками заканчивается в сентябре 2021 года. В Костроме объявлены конкурсы по определению перевозчиков, которые будут обслуживать муниципальные маршруты в ближайший год — до сентября 2022 года.

За это время пассажиропоток в городе изучит московская компания — ООО «Центр Экономики Инфраструктуры». Исследование необходимо, чтобы сформировать удобные маршруты с учётом появления новых микрорайонов и сформулировать требования для перевозчиков. После этого с организациями заключат долгосрочные пятилетние контракты на обслуживание маршрутов.