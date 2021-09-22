Москва, 22 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Детский технопарк «Московский транспорт» начал работу, сообщает 22 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский технопарк

Технопарк создан на базе Российского университета транспорта (МИИТ). В нём будут заниматься учащиеся в возрасте от 12 до 17 лет. Основной задачей станет стимулирование интереса к инженерному творчеству и привлечение к работе в транспортной отрасли.

В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

«Надеюсь, что ребята, которые побывают в технопарке, пройдут уроки, которые здесь очень интересные, классные, современные, полюбят и железнодорожный, и городской транспорт», — сказал мэр.