Камбарский район, Удмуртия, 22 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В Камбарском районе Удмуртии 23 сентября объявлено днем траура. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

NoGo Пермский национальный исследовательский политехнический университет

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Траур объявлен в связи с гибелью в Пермском государственном национальном исследовательском университете уроженки города Камбарка Анны Айгельдиной.

Совет депутатов и администрация района выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибшей.

Район окажет содействие в организации похорон, семье погибшей будет выделена материальная помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 20 сентября на территории пермского университета было совершено массовой убийство. Молодой человек — студент первого курса данного университета — расстрелял прохожих на улице и студентов в здании вуза. По последним данным, погибли шесть человек, пострадали 43 человека. Нападавший при задержании оказал сопротивление и получил ранение, сейчас он находится в больнице. Его состояние медики оценивают как критическое.