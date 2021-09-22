Новосибирск, 22 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В Новосибирске проводится проверка по факту причинения несовершеннолетней телесных повреждений женщине. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Подростковая жестокость

Уточняется, что 18 сентября в Кировском районе Новосибирска у женщины и двух подростков произошла ссора из-за малозначительного повода. В ходе которой несовершеннолетняя ударила женщину по голове и телу.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.