Тюмень, , 15:50 — REGNUM Выборы Тюменской областной думы седьмого созыва признаны состоявшимися. Об этом 22 сентября заявил председатель регионального избиркома Игорь Халин.

Здание Тюменской областной думы Елена Миронова © ИА REGNUM

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Явка на выборы депутатов Тюменской областной думы в 2021 году составила 54,19% от общего числа избирателей. Голосование проходило с 17 по 19 сентября 2021 года. В выборах тюменского парламента принимали участие жители Тюменской области, Югры и Ямала.

«Единая Россия» набрала 711 839 голосов, или 50,07%

ЛДПР — 180 861 голос, или 12,72%

КПРФ — 169 751 голос, или 11,94%

«Справедливая Россия — За правду» — 106 тыс. 195 голосов, или 7,47%.

Все остальные политические партии не преодолели 5%-ный барьер.

По 23 из 24 одномандатных избирательных округов победили кандидаты от «Единой России», по одному избирательному округу — кандидат от КПРФ.

Напомним, на выборах Тюменской областной думы в 2016 году явка составила 60,65%. «Единая Россия» тогда набрала 56,59% голосов избирателей; ЛДПР — 17,94; КПРФ — 11,77%; «Справедливая Россия» — 8,82%. По одномандатным округам победу одержали тогда представители «Единой России».

Напомним, Тюменская областная дума состоит из 48 депутатов, 24 из которых избраны в одномандатных избирательных округах, охватывающих всю территорию области, 24 — по партийным спискам.