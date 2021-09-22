Вашингтон, 22 сентября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Американская бизнесвумен и модель Кайли Дженнер запустила бренд косметики для детей. О выходе коллекции она сообщила в личном Instagram-аккаунте 22 сентября.

Скриншот с YouTube Кайли Дженнер

https://www.instagram.com/p/CUGRhnwBgty/

Бренд детской косметики Дженнер называется Kylie Baby. Модель опубликовала фотографию, на которой вместе со своей дочерью Сторми держит одно из средств новой коллекции.

Ранее Кайли Дженнер сообщила, что станет матерью во второй раз. Пол их с рэпером Трэвисом Скоттом ребёнка пока неизвестен.