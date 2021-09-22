Киев, , 15:50 — REGNUM Первый помощник украинского президента Сергей Шефир считает, что ранее совершенное на него покушение было осуществлено для запугивания высшего эшелона власти Украины. Он заявил об этом 22 сентября на брифинге в Киеве.

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«Могу сказать, что, как говорится, не понимаю причин (покушения)», — сказал Шефир и добавил, что, по его мнению, это покушение было направлено против украинской центральной власти.

«Все, что я могу сказать, это что покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти», — уточнил он.

Также помощник украинского президента подчеркнул, что не склонен считать причиной покушения внутренние конфликты команды украинского лидера Владимира Зеленского.

«Никаких конфликтов в команде нет», — пояснил Шефир.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на покушение его первого помощника Сергея Шефира будет дан «сильный ответ».