Волгоград, 22 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Главный тренер волгоградского футбольного клуба «Ротор» Дмитрий Хохлов подал иск в Солнцевский районный суд Москвы против компании Facebook. Спортсмен вменяет соцсети, что его фамилию часто блокируют.

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В иске содержится требование запретить ответчику «совершать в отношении истца определённые действия». По словам футболиста, его сообщения блокируют из-за созвучности фамилии с пренебрежительным наименованием украинцев.

«Ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», — цитирует спортсмена издание «Октагон».

Дмитрий Хохлов возглавил «Ротор» в мае 2021 года. За время спортивной карьеры выступал за российские, голландский и испанский клубы. За сборную России он сыграл 53 матчей, в которых забил шесть мячей.