Киев, , 15:47 — REGNUM Верховная рада Украины признала очередные выборы депутатов Госдумы Российской Федерации незаконными.

Верховная Рада

За соответствующее постановление Рады на пленарном заседании сегодня, 22 сентября, проголосовали 322 народных депутата, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парламент Украины объявил сформированный по результатам выборов законодательный орган РФ нелегитимным.

Рада просит парламенты всех иностранных государств и международные парламентские организации предоставить надлежащую оценку выборам в Российской Федерации — «по фактам незаконного голосования на территории незаконно оккупированных Крыма и города Севастополь, а также участия в этих выборах граждан Украины с временно оккупированной Россией части территории в Донецкой и Луганской областях».

Ранее власти Украины заявили, что намерены «отслеживать и преследовать» людей, причастных к организации выборов в Госдуму РФ в Донбассе и Крыму. При этом подчеркивается, что обычным гражданам, которые проживают в Донбассе и Крыму, «не нужно опасаться привлечения к ответственности» за участие в выборах.