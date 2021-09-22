Новосибирск, 22 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В Новосибирске организовано проведение доследственной проверки по информации о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

«В ходе мониторинга выявлена публикация о том, что 20 сентября женщина, находясь на территории Первомайского района применила насилие в отношении своего малолетнего ребенка, пнув его ногой в живот, а также кричала на него, тем самым ненадлежащим образом исполняла обязанности по его воспитанию», — уточнили в ведомстве.

По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.