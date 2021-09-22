Киев, , 15:59 — REGNUM Международному сообществу не следует признавать выборы в Государственную думу России, прошедшие с 17 по 19 сентября. Об этом говорится в постановлении Верховной рады Украины, принятом 22 сентября.

Верховная Рада Rada.gov.ua

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Постановление поддержали 322 депутата Рады. В нём утверждается, что выборы в России были незаконными, а их результаты — нелегитимны. Голосование якобы сфальсифицировано.

Авторы документа призвали парламенты иностранных государств и международные парламентские организации надлежащим образом оценить в том числе факты «незаконного голосования на территории Крыма и Севастополя», а также участие в голосовании жителей республик Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Донецкой и Луганской Народных Республик, получившие гражданство РФ, впервые могли проголосовать на выборах в Госдуму. Сделать это можно было на территории Ростовской области, либо удалённо через сайт госуслуг.

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