Иркутск, 22 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В Иркутской области уровень регистрируемой безработицы снизился в пять раз, сейчас он составляет 1,2%. Показатель соответствует данным до начала пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор Приангарья Игорь Кобзев по итогам своего доклада о результатах деятельности областного правительства в 2020 году, представленного на 46-й сессии регионального парламента. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба правительства Иркутской области Глава Иркутской области Игорь Кобзев

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Глава региона отметил, что в период распространения коронавирусной инфекции в сентябре 2020 года уровень регистрируемой безработицы в Приангарье достиг пиковых значений — до 5,5%.

В результате принятых оперативных мер удалось снизить этот показатель до 2,5%, численность безработных на конец 2020 года составила 28,7 тыс. человек. Было трудоустроено 66,7 тыс. граждан, обратившихся за поиском работы, что в 1,4 раза больше, чем в 2019 году.

По итогам восьми месяцев этого года Иркутская область по уровню регистрируемой безработицы занимает второе место среди регионов СФО (первое место у Красноярского края — 1,0%, третье — Кемеровская область, 1,5%).

Игорь Кобзев сообщил, что для обеспечения защиты граждан от безработицы и содействия в трудоустройстве были применены механизмы программы «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019−2024 годы.

Особое внимание уделялось содействию занятости наименее защищенных категорий граждан на рынке труда. В результате реализованного комплекса мер трудоустроено более 1,6 тыс. инвалидов, 39,9 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе на квотируемые места 119 человек.

После профобучения нашли работу 590 женщин, находящихся в декретном отпуске. Были также реализованы дополнительные федеральные меры поддержки по трудоустройству.

«В этом году в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина в Иркутской области продолжается реализация комплекса мер, направленных на восстановление численности занятого населения до допандемических показателей, увеличения числа трудоустроенных граждан. Механизмы для этого есть, в том числе через работу по реализации инвестиционных проектов», — сказал Игорь Кобзев.

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