Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Чемпионат мира по хоккею среди женщин состоится в Дании в августе 2022 года. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

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«Женский чемпионат мира по хоккею 2022 года пройдет в августе в Дании», — говорится в сообщении организации.

Отмечается, что полугодовой конгресс IIHF, который проходит в Санкт-Петербурге, одобрил изменение устава организации. В частности, теперь разрешено проведение женского чемпионата мира в олимпийские годы.

Добавим, что впервые женский чемпионат мира прошёл в 1990 году. С 1997 года первенство проводится каждый год, кроме олимпийских сезонов.

Напомним, чемпионат мира — 2021 проходил с 20 по 31 августа в Калгари (Канада). Победителем стала сборная Канады, российские хоккеистки заняли пятое место.

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