Киев, 22 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» представила новый тариф на газ для населения, который будет действовать с 1 октября по 30 апреля. Об этом 22 сентября сообщает УНИАН.

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Согласно новому тарифному плану «Комфортный сезон», цена за кубометр с НДС без учёта доставки составит 7,96 грн. Потребители получат возможность платить за газ равномерными частями ежемесячно.

Отмечается, что необходимый объём газа в отопительный сезон рассчитывается с учётом предыдущих данных об использовании газа клиентом.

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Напомним, согласно новому тарифному плану, установленному в сентябре 20 221 года, жителям Украины придётся будет платить за газ в среднем 12 грн (33 рубля) за кубометр без учёта стоимости его доставки, выделенной в платежках в отдельную графу

Как сообщало ИА REGNUM, бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко сравнила введение жёстких мер за неуплату жилищно-коммунальных услуг в стране на фоне высоких цен с «капканом».