Вашингтон, 22 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Компания Chrysler планирует завершить производство своего единственного седана Chrysler 300 через два года. Об этом сообщает издание Automotive News.

Chrysler Chrysler 300 2022 года

Отмечается, что завершение производство связано с низкими продажами модели. Причем на смену модели, как ожидается придет электрический кроссовер.

Chrysler 300 был представлен на авторынке в 2004 году. Спустя год вышла еще одна модель на той же платформе — Dodge Charger. Последний пользовался гораздо большим спросом.

Моторная линейка актуального Chrysler 300 состоит из двух мотором. Это атмосферный двигатель объёмом 3,6 л мощностью 296 л. с. и 304-сильный восьмицилиндровый агрегат на 5,7 л.

Ранее стало известно, что компания Porsche может снять с производства бензиновую версию Macan в 2024 году.

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